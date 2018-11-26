Ягудин назвал причины провала Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о причинах провала Евгении Медведевой на этапе Гран-при во Франции, в результате которого российская фигуристка не попала в финал соревнований.

«Медведева на тренировках и во время соревнований — это два разных человека. Абсолютная лёгкость во всех элементах перед выступлением и тяжесть во время проката. У меня только одно объяснение — психология, боязнь проиграть, колоссальное желание как можно быстрее доказать миру, что она не ошиблась с переходом. Это разрушает Женю», — сказал Ягудин в интервью Life.ru.

По его словам, женщины более подвержены «окружающим событиям», и Евгения не может абстрагироваться от критики из-за перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру

«Всё идёт от головы. От боязни сделать что-то не так, после чего начнутся комментарии: "Вот, ты виновата, что уехала в свою Канаду, теперь получай"», — добавил фигурист.

Ягудин рассказал также о беседе с Орсером, во время которой канадец сказал ему, что для того чтобы был виден результат их работы с Медведевой, понадобится время.

По словам олимпийского чемпиона, непопадание в финал Гран-при позволит Медведевой спокойно готовиться к чемпионату России, где будет «конкуренция похлеще, чем на чемпионате мира».

«Может быть, нынешняя ситуация позволит Медведевой сейчас прийти в себя, отдохнуть. Дно уже пробито, теперь надо отталкиваться и только наверх», — сказал Ягудин.

На этапе Гран-при во Франции Евгения Медведева заняла четвертое место, дважды допустив падения во время проката произвольной программы.