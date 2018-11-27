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Олимпийская чемпионка назвала причину неудач Медведевой 

Газета.Ru + ещё 68 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что причиной неудачного выступления фигуристки Евгении Медведевой на этапах Гран-при стала травма, полученная в конце 2017 года.
"Да, сейчас от этого грустно, но все-таки надо смотреть вперед. Главное, чтобы Женя не расстроилась, а помнила о том, что у нее долгосрочные перспективы в фигурном катании.
Да, ей трудно дается переход к другому тренеру, она тяжело справляется с последствиями травм. Об этом надо говорить в первую очередь, а не о смене тренера. Надо понимать, что после Олимпиады Женя несколько месяцев вообще не каталась, а до нее ей приходилось пропускать старты из-за травмы. Из этой ситуации надо как-то выезжать, а это очень трудно.
Потом, когда она начала кататься, наверняка прыгала очень аккуратно. После таких травм надо переходить на другую систему подготовки. Потому что система, по которой Жене готовилась до этого, убивала ее кости", — цитирует Бестемьянову "Советский спорт".
Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. На этапе в Канаде россиянка заняла третье место, а во Франции — четвертое.
После завершения соревнований спортсменка пожаловалась на большое количество негатива и ненависти в свой адрес.
На Олимпийских играх 2018 года Медведева взяла серебряные награды в командных соревнованиях и на турнире одиночниц.
В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
Ранее сообщалось, что американская фигуристка по-прежнему считает Медведеву королевой.
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Комментарии1
Евгения Медведева , Наталья Бестемьянова , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе , Советский спорт , Фигурное катание
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