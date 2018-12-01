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Туктамышева объяснил чрезмерную активность в социальных сетях 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: ©Naoki Morita/AFLO globallookpress.com
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своей повышенной активности в социальных сетях, передает "Комсомольская правда".
"Чем вызвана сверхактивность в социальных сетях в нынешнем сезоне? Требованиями современной жизни. Нужно ведь не только радовать болельщиков на соревнованиях, но и постоянно напоминать о себе своим поклонникам", — приводит слова Туктамышевой "Комсомольская правда".
С 6 по 9 декабря тренер спортсменки Алексей Мишин поделился мнением о своей фигуристки в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала о "фонтанирующем" идеями Мишине.
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Алексей Мишин , Елизавета Туктамышева , Комсомольская правда , Фигурное катание
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