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Тутберидзе жестко ответила на вопрос о Евгении Медведевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Этери Тутберидзе высказалась о шумихе, поднявшуюся вокруг Евгении Медведевой после того, как фигуристка не сумела пройти в финал Гран-при. Тренер, которого двукратная чемпионка мира и Европы оставила ради занятий с канадским наставником Брайаном Орсером, коротко ответила на вопрос журналистов о неудаче своей экс-подопечной.
По словам Тутберидзе, давать развернутого комментария по данному вопросу она не хочет.
«Я не буду комментировать, похоже это на травлю или нет. Почему вокруг нее такой ажиотаж? Может, потому, что она двукратная чемпионка мира?» — заявила тренер титулованных российских спортсменок.
Напомним, недавно Медведева решила уйти из социальных сетей. 19-летняя фигуристка пожаловалась, что к ней поступает множество негативных комментариев после ухода от Тутберидзе. Евгения не ожидала, что россияне обрушат на нее столь гигантский шквал критики, поэтому больше не заходит на свои странички в соцсетях, сейчас их ведут исключительно агенты спортсменки. Что касается ухода от Тутберидзе, спортсменка призналась, что у нее были собственные и очень личные причины перебраться в Канаду, о которых она никогда и никому не расскажет.
Высказывание Этери Тутберидзе о Евгении Медведевой приводит Life.
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