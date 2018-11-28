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Ягудин назвал «беспределом» мысли о том, что Тутберидзе терпит Загитову 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на заявление фигуристки Натальи Бестемьяновой о причинах успеха Алины Загитовой в группе Этери Тутберидзе, передает "Советский спорт".
Четырехкратная чемпионка мира выразила мнение, что Тутберидзе "терпит Загитову в отместку Евгении Медведевой", которая покинула ее группу в мае 2018 года.
"Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что говорить! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться", — написал Ягудин в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что противостояние фанатов Медведевой и Загитовой сравнили с помешательством.
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Евгения Медведева , Алексей Ягудин , Советский спорт , Фигурное катание
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