Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на заявление фигуристки Натальи Бестемьяновой о причинах успеха Алины Загитовой в группе Этери Тутберидзе, передает "Советский спорт".
Четырехкратная чемпионка мира выразила мнение, что Тутберидзе "терпит Загитову в отместку Евгении Медведевой", которая покинула ее группу в мае 2018 года.
"Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что говорить! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться", — написал Ягудин в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что противостояние фанатов Медведевой и Загитовой сравнили с помешательством.