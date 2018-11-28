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Ягудин высказался о конфликте Загитовой и Медведевой и вызвал новый скандал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в Instagram-аккаунте прокомментировал заявление победительницы Игр-1988 Натальи Бестемьяновой о причинах успеха российской фигуристки Алины Загитовой в этом сезоне.
По мнению Бестемьяновой, если бы Евгения Медведева не ушла от тренера Этери Тутберидзе, то наставник не тратила бы время на Загитову.
«Беспредел! Как о таком можно вообще думать, не то что говорить! Дайте девочкам спокойно жить и тренироваться», — написал Ягудин.
С критике Бестемьяновой присоединились и пользователи сети.
«У Бестемьяновой старческий маразм, а это уже диагноз!» — заявил один из них. Другой посоветовал олимпийской чемпионке в следующий раз думать прежде, чем говорить. «У Бестемьяновой совсем крыша поехала…» — возмутился третий.
«В итальянском языке есть слово bestemmia, которое означает "ругань, брань, проклятия, оскорбления". Вот очень к фамилии тут это подошло», — отреагировал еще один юзер.
В мае 2018-го Медведева ушла из группы Тутберидзе и переехала в Канаду, где начала тренироваться под руководством Брайана Орсера. Комментируя уход фигуристки, тренер рассказывала о зависти Медведевой к Загитовой. По ее словам, после победы Загитовой на ОИ-2018 Медведева была недовольна тем, что ее соперницу не продержали в юниорах еще год.
Медведева отрицает эту информацию. По словам спортсменки, у нее нет конфликта с Загитовой.
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Комментарии
Евгения Медведева , Алексей Ягудин , Фигурное катание
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