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Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при в Канаде из-за травмы 

ТАСС + ещё 6 5 часов назад
Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при, который пройдет с 6 по 8 декабря в Ванкувере, из-за того, что не успевает восстановиться после травмы. Об этом сообщила Федерация конькобежного спорта Японии.
Отмечается, что спортсмен повредил лодыжку на тренировке 17 ноября. Врачи рекомендовали ему продолжить реабилитацию и отказаться от выступлений.
23-летний Ханю напрямую пробился в финал Гран-при. В активе фигуриста победы на этапах в Хельсинки и Москве. Ханю является четырехкратным победителем Гран-при за последние годы и имел шансы на победу в этой серии.
В финале Гран-при в Ванкувере от России выступят одиночницы Алина Загитова, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева, спортивные пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт и Дарья Павлюченкова / Денис Ходыкин, танцевальные дуэты Александра Степанова / Иван Букин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также одиночник Сергей Воронов.
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Комментарии2
Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Александр Степанов , Иван Букин , Елизавета Туктамышева , Наталья Забияко , Александр Энберт , Сергей Воронов , Алина Загитова , Евгений Тарасов , Владимир Морозов , Фигурное катание
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