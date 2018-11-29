Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при в Канаде из-за травмы

Японский фигурист Юдзуру Ханю пропустит финал Гран-при, который пройдет с 6 по 8 декабря в Ванкувере, из-за того, что не успевает восстановиться после травмы. Об этом сообщила Федерация конькобежного спорта Японии.

Отмечается, что спортсмен повредил лодыжку на тренировке 17 ноября. Врачи рекомендовали ему продолжить реабилитацию и отказаться от выступлений.

23-летний Ханю напрямую пробился в финал Гран-при. В активе фигуриста победы на этапах в Хельсинки и Москве. Ханю является четырехкратным победителем Гран-при за последние годы и имел шансы на победу в этой серии.