Туктамышева затмила Загитову и Медведеву

Tuktik Show: как Туктамышева затмевает Загитову и Медведеву

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева создала свой канал на YouTube и попробовала себя в качестве интервьюера. Первым ее собеседником стал американец Натан Чен

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после успешного выступления в текущем сезоне продолжает набирает популярность в медийном пространстве. На этот раз спортсменка создала собственный канал на видеохостинге YouTube, который она назвала «Tuktik Show». Сейчас на канале хранится единственная видеозапись — интервью с американским фигуристом Натаном Ченом.

Победитель чемпионата мира — 2018 в Милане приехал в Москву накануне заключительного этапа Гран-при во Франции вместе со своим тренером Рафаэлем Арутюняном. В перерыве между тренировками Туктамышева нанесла визит Чену и сняла небольшое интервью в его гостиничном номере.

Вопросы Чену 21-летняя россиянка задавала на английском языке. Причем вопросы были нее ее, а поклонников американского фигуриста. Большинство из них имели шутливый характер.

Так, Чен признался, что поддерживает клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юту Джаз».

«Как можно болеть за команду, которая не выигрывала трофеи?» — спросила Туктамышева, на что 19-летний фигурист ответил, что «был нездоров», когда стал симпатизировать клубу из Солт-Лейк-Сити.

Также Чен оценил уровень фигурного катания россиянки.

«Натан, ты значительно прибавил в исполнении тройного акселя. Это из-за того, что ты смотришь мои видеозаписи, на которых я демонстрирую этот прыжок?» — спросила Туктамышева.

«Конечно! Именно поэтому. Смотрю твои видео, чтобы убедиться в том, что я делаю все правильно», — отметил Чен.

Само интервью получилось несколько скомканным из-за нелучшего произношения Туктамышевой.

Так, американец подчеркнул, что не совсем разбирает слова, которые произносит россиянка на английском языке. Из-за этого спортсмен в один момент взял телефон у Туктамышевой и стал читать вопросы самостоятельно.

В ходе беседы российская фигуристка спросила у Чена, почему тот не подписался на нее в социальных сетях. В ответ на это американец мгновенно узнал профили Туктамышевой в инстаграме и в твиттере и оформил подписку.

«Где ты? Как тебя зовут в инстаграме? Вот, все, подписался. А теперь назови свой аккаунт в Twitter», — шутливо сказал Чен.

Туктамышева же подшутила над своим коллегой относительно его образования. Чен этим летом поступил в Йельский университет на медицинский факультет, и россиянка сказала своему собеседнику, что тот «когда будет работать врачом, будет использовать лезвия от коньков вместо скальпеля».

Сам видеоролик с интервью за десять дней собрал практически 27 тысяч просмотров, а на канал Туктамышевой в YouTube подписались 4,3 тысячи болельщиков.

В комментариях к видеозаписи подписчики отметили хорошую идею спортсменки создать свой канал, а также порекомендовали ей подтянуть знания иностранного языка.

«Хорошая идея, но английский Лизе не мешало бы подтянуть (в первую очередь в плане произношения в целом и интонирования вопросов в частности) — звучит очень скомкано и нечетко. Хотелось бы, чтобы появились какие-то логические паузы в предложениях. Но в любом случае я безумно рада смотреть любое новое видео с Императрицей», — написал один из пользователей.

Интересно, что Туктамышева в последнее время часто мелькает в медийном пространстве и набирает популярность среди общественности, ни чем не уступая олимпийской чемпионке Алине Загитовой и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой

Фигуристка активно ведет Twitter и отшучивается там на темы, в том числе далекие от фигурного катания. Так, Туктамышева высмеяла поведение нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:1).

Туктамышева в текущем сезоне победила на этапе Гран-при в Канаде, а также заняла третье место на соревнованиях в Японии и вышла в финал Гран-при, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.