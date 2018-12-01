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Подруга Медведевой высказала мнение о травле фигуристки 

Lenta.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Diplomatrutube высказала мнение о переходе россиянки Евгении Медведевой к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Боброва заявила, что как подруга Медведевой она всегда будет поддерживать ее и надеется на отличный результат.
«Сейчас у нее переходный момент — это связано и с изменениями в теле, и с тренировками в другой стране, и со сменой тренера. Ведь она практически всю жизнь тренировалась у Тутберидзе. Поменять все кардинально очень сложно, поэтому у нее идет спад», — отметила она.
По мнению фигуристки, на Медведеву не ведется травля.
«Ее не гнобят! Это делают СМИ, которые она, к счастью, не читает, и те люди, которые за Алину или против Жени. И все будет хорошо. Она выбрала этот путь, значит, она уверена в нем», — добавила олимпийская чемпионка.
24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. После соревнований россиянка высказалась о негативе, исходящем от болельщиков. По словам фигуристки, она не понимает, за что ее называют предательницей и ненавидят в соцсетях.
В мае 2018-го Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала тренироваться под руководством Орсера. Комментируя уход фигуристки, тренер рассказывала о зависти Медведевой к Загитовой. По ее словам, после победы Загитовой на ОИ-2018 Медведева была недовольна тем, что ее соперницу не продержали в юниорах еще год.
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Евгения Медведева , Екатерина Боброва , Фигурное катание
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