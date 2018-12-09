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Кихира победила в Финале Гран-при в Ванкувере, Загитова — вторая 

РИА Новости + ещё 219 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Японка Рика Кихира победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, россиянка Алина Загитова стала второй.
Кихира, ранее обновившая мировой рекорд в короткой программе, в субботу получила за прокат произвольной программы 150,61 балла. В сумме японка набрала 233,12 балла и заняла итоговое первое место.
Загитова в произвольной программе набрала 148,60 балла, в сумме в активе россиянки стало 226,53 балла и второе место. Замкнула тройку лучших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за два проката 215,32 балла.
На пятом месте завершила соревнования россиянка Софья Самодурова, набравшая суммарно 204,33 балла.
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