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Сотникова станцевала в нижнем белье 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Instagram
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова показала в Instagram видео, на котором она предстает в разных образах.
В ролике она танцует в черном нижнем белье, появляется в свитере, двух платьях и коротком комбинезоне.
Интернет-пользователи решили, что в ролике показано «закулисье» фотосессии.
«Побольше таких откровенных фото и видео», — попросил @iv.an6474 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Повезёт молодому человеку, которому вы достанетесь!красотка», — написал @andreychernica.
Подписчики фигуристки назвали ее «несравненной» и похвалили ее улыбку. Также ей посоветовали сниматься в рекламе нижнего белья.
«Вот это круто рекламировать нижнее бельё))))) а лёд может травму нанести как физически и психологически)))))», — отметил @konoval_s177.
Сотникова завоевала золотую медаль Олимпиады-2014. Из-за травмы она не смогла принять участие в различных соревнованиях 2015 года. Весной 2017-го стало известно, что Сотникова будет тренироваться у Плющенко. Позже он сообщил, что фигуристка пропустит сезон-2017/18 из-за травмы, затем она сама объявила о решении пропустить сезон 2018/19.
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