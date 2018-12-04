Ещё одна российская фигуристка перешла к Орсеру

Российская фигуристка Екатерина Куракова будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера, сообщает News.ru.

16-летняя спортсменка весной 2018 года сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за Польшу. Последний раз Куракова представляла Россию в январе 2017 года в Торуне на Mentor Cup.

Ранее к канадскому тренеру перешла россиянка Евгения Медведева. Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане присоединилась к группе Орсера летом 2018 года.

Самыми титулованными подопечными Орсера, помимо Медведевой, на сегодняшний день являются олимпийские чемпионы Юдзуру Ханю, Ким Ён А и бронзовый призер Олимпиады Хавьер Фернандес.