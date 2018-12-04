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Ещё одна российская фигуристка перешла к Орсеру 

Рамблер 3 часа назад
Российская фигуристка Екатерина Куракова будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера, сообщает News.ru.
16-летняя спортсменка весной 2018 года сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за Польшу. Последний раз Куракова представляла Россию в январе 2017 года в Торуне на Mentor Cup.
Медведева заявила о готовности к ошибкам
Ранее к канадскому тренеру перешла россиянка Евгения Медведева. Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане присоединилась к группе Орсера летом 2018 года.
Самыми титулованными подопечными Орсера, помимо Медведевой, на сегодняшний день являются олимпийские чемпионы Юдзуру Ханю, Ким Ён А и бронзовый призер Олимпиады Хавьер Фернандес.
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