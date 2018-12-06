Российской фигуристке разрешили представлять Польшу на соревнованиях

Российская фигуристка Екатерина Куракова теперь будет представлять на международных соревнованиях Польшу, сообщает Sport24.

Спортсменке разрешили защищать цвета Польши на турнирах.

"Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда", — подтвердила информацию Куракова.