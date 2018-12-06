Российская фигуристка Екатерина Куракова теперь будет представлять на международных соревнованиях Польшу, сообщает Sport24.
Спортсменке разрешили защищать цвета Польши на турнирах.
"Мне разрешили выступать за Польшу? Да, это правда", — подтвердила информацию Куракова.
Напомним, что до этого фигуристка опубликовала фотографию с канадским специалистом Брайаном Орсером, который также является наставником двукратного призера Олимпийский игр Евгении Медведевой.
Ранее российская фигуристка Алина Загитова победила в номинации "Гордость России" в категории "Спортсменка года".