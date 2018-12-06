Туктамышева объяснила снижение своей активности в соцсетях

Спортсмен не ведет страницы в интернете на данный момент из-за подготовки к финалу Гран-при, который пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.

"Да, чтобы не отвлекаться на социальные сети, я минимальный объем сейчас выкладываю в инстаграм, твиттер. Хочется подготовиться к двум важным стартам. В этом сезоне это Финал Гран-при и чемпионат России. Поэтому в социальных сетях необходимо лишь минимальное присутствие. Главное — спорт", — подчеркнула Туктамышева.

6 декабря фигуристка впервые тренировалась на льду Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre в столице зимних Олимпийских игр 2010 года.