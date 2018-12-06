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Тараканова рассказала об уходе от Тутберидзе 

Газета.Ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бронзовый призер финала юниорского Гран-при — 2017 Анастасия Тараканова в интервью "Газете.ру" прокомментировала свое решение уйти из группы Этери Тутберидзе.
По ее словам, он хотела уйти из фигурного катания, но позже стала заниматься у Евгения Плющенко.
"Я ушла не из-за того, что меня там якобы что-то не устроило. Меня там все устраивало. И не боялась я никакой конкуренции. Но меня весь тот сезон морально подкосил, и… не буду я тут что-то выдумывать… я бросила фигурное катание. Месяц не каталась. И я не думала о том, что мне его не хватает. Но… как-то… Я смотрела на родителей и понимала, что была проделана не только моя работа. Это была и работа моих родителей, которым очень сильно обидно, потому что они столько сил в меня вложили, а теперь не могут ничего поделать с моим выбором. Мне было не по себе, и я решила вернуться в спорт. Начала думать, к кому мне можно пойти", — сказала Тараканова.
Сейчас спортсменка занимает шестое место в юниорском рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее Туктамышева объяснила снижение своей активности в соцсетях.
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