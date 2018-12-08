Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову

Фигурист Чен одержал победу в финале Гран-при

В канадском Ванкувере был разыгран первый комплект наград финала Гран-при по фигурному катанию среди взрослых. Победителем в мужском одиночном катании второй год стал американец Нэйтан Чен, а единственный представитель России Сергей Воронов финишировал последним.

Российский фигурист Сергей Воронов финишировал последним в показательной программе финала Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. 31-летний россиянин показал шестой результат (143.48 балла).

Свой номер, который ему ставил трагически погибший казахстанский фигурист Денис Тен , Воронов исполнил откровенно плохо. Вместо комбинации четверной тулуп + тройной тулуп россиянин исполнил только четверной + двойной, плюс ко всему неуверенно приземлился. Чисто прыгнул Воронов только четверной риттбергер, комбинацию тройной лутц + двойной тулуп и тройной сальхов, а на тройном акселе и вовсе едва не упал, запнувшись прямо перед судейскими столиками.

Уже во время выступления Сергея стало ясно, что Россия может не рассчитывать на медаль.

А оценки Воронову лишний раз это только подтвердили — по сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал лишь 226.44 балла.

Первое место в финале Гран-при второй год подряд забрал представитель США Нэйтан Чен, набравший в произвольной программе 189.43 балла. Удивительно, но при двух грубейших ошибках (он получил минусы на четверном флипе и тулупе), которые закончились падениями, американец получил за технику 101.79 — самая высокая оценка за соревновательный день.

Конкуренцию Чену вполне мог составить японец Сома Уно. Номер у него был выигрышный — «Лунная соната», очень трогательно и нежно. Нужно было только не ошибаться. Но просто катастрофический минус Уно заработал на четверном сальхове, который, по сути, решил судьбу медалей. Как итог — 275.10 по сумме двух программ и серебро второй год подряд.

Бронзу среди мужчин-одиночников завоевал воспитанник Брайана Орсера Чха Джун Хван из Южной Кореи (263.49).

📸 Sweat, smiles and a little more in these bts snaps.



#️⃣ #GPFigure #GPFVancouver pic.twitter.com/8N567l87Sj— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г. Четвертым стал чешский фигурист Михал Бржезина (255.26), показавший самый яркий и динамичный номер. В качестве музыкального сопровождения он использовал трек AC/DC. Пятое место занял Киган Мессинг из Канады (236.05).

Александра Степанова/ Помимо мужчин-одиночников на лед с короткой программой вышли представители танцев на льду. Под флагом России выступили сразу три пары — Виктория Синицина/ Никита Кацалапов Иван Букин , Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро . Не удалось отечественным спортсменам порадовать и в этой категории: только второе, третье и четвертое места соответственно. Кацалапов и Синицына открывали программу и показали достаточно сильное выступление, получив занижение уровня только на поддержке (как итог — 77.33 балла).

Больше удивило решение судей по номеру Степановой и Букина — занижение уровня танго аж до базового (77.20).

📸 Shots from an intense Rhythm Dance at the Grand Prix Final.



#️⃣ #GPFigure #GPFVancouver pic.twitter.com/fFUoaKypna— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г. Странность, которая еще долго будет обсуждаться в прессе. Зато не поскупились судьи на оценку американской паре Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 80.53 балла. На второе место поставили Шарлен Гиньяр и Марко Фабри из Италии, которые тренируются у российского тренера Нины Мозер. Загорски и Гурейро, ставшие пятыми, набрали 72.98 балла, чем могут вполне гордиться.

Также короткую программу показали спортивные пары, среди которые были и совсем молодые россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Для действующих чемпионов мира среди юниоров финал Гран-при стал дебютным соревнованием на взрослым уровне, из-за чего, к сожалению, фигуристы перенервничали.

Прыгнули тройной тулуп с минуса, а на выбросе Дарья не удержалась и упала. Оценки соответствующие — 61.24 балла. Очень была расстроена Павлюченко во время объявления баллов, но, как принято считать, больше 60 — это уже неплохо, тем более для дебюта.

Завалили фирменный тройной тулуп, из-за чего заработали только 74.04 балла и третье место. Другая российская пара Наталья Забияко Александр Энберт получила от судей 75.18 и разместилась на втором месте, уступив только китайскому дуэту Чэн Пэн/Цзинь Ян (75.69).

По-настоящему триумфально 8 декабря смогли выступить только отечественные юниоры.

Shevchenko/ Eremenko win the Junior Ice Dance by 0.01. #JGPFigure #GPFVancouver pic.twitter.com/fnsK0bl0bi— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 8 декабря 2018 г. В финале среди танцевальных пар весь пьедестал заняли россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко, Арина Ушакова и Максим Некрасов , а также Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров. Интересно, что Шевченко и Еременко опередили своих ближайших преследователей на какую-то сотую балла. Реакция у ребят была неповторимой.