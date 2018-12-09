Алина Загитова: я не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель

Сразу после выступления в Финале Гран-при по фигурному катанию олимпийская чемпионка Алина Загитова , завоевавшая серебряную награду, дала интервью специальному корреспонденту РИА Новости Елене Вайцеховской.

— Что было для вас наиболее тяжелым в финале — разница во времени, физическая усталость или же мысль, что вы отстаете от японки Рики Кихиры почти на пять баллов и нужно догонять?

— Я не привыкла думать о таких вещах и тем более искать в чем-то оправдания. Я достаточно опытная спортсменка и должна была собраться.

— Но ведь у вас пока еще не было опыта начинать произвольную программу со столь солидным отставанием. Трудно было не думать об этом?

— Трудно. Я старалась абстрагироваться. Хотя, если говорить о трудностях, то тяжелее всего было заставить себя начать соревноваться после Олимпиады-2018. Не начать работать, а именно настроить себя на то, чтобы выходить на лед в турнирах. Морально было непросто.

— На пресс-конференции вы заметили, что согласны с Елизаветой Туктамышевой в том, что в первый взрослый сезон кататься достаточно просто — нет ответственности. В какой момент карьеры к вам пришло понимание, что вы не просто фигуристка, но спортсменка, на которую возлагают очень серьезные надежды? Другими словами, когда пришла ответственность?

— Тоже в прошлом сезоне, несмотря на то, что он стал первым для меня в плане взрослых выступлений. По ходу Гран-при ответственность увеличивалась от старта к старту. Начинала я выступления действительно не очень о чем-то думая, а вот когда заканчивала, уже понимала, что на меня смотрят как на спортсменку, которая должна показать результат. Чемпионат России и чемпионат Европы это чувство только усилили. Там я уже понимала, что не должна никого подвести.

— Опыт выступления в соревнованиях при 11-часовой разнице во времени у вас уже имелся?

— Нет, никогда. Максимум, что в этом отношении было — выступления в Японии, но там разница меньше, и она в другую сторону. Соответственно кататься проще. Там вообще проще — обстановка более спокойная для меня.

— У вас есть какие-то секреты — как подготовиться к выступлению, когда, помимо катания, наваливается столько дополнительных проблем?

— Нет. Это еще один опыт, который, надеюсь, поможет мне в будущем.

— Что стало для вас наиболее обидным в выступлениях в Ванкувере?

— Помарка в каскаде в произвольной программе. Единственная…

— Почему случилась эта ошибка?

— Не знаю. Не могу ответить. Я хотела прицепить к лутцу второй тройной прыжок, думала об этом, но как-то совсем неловко приземлилась с первого.

— День отдыха между первым и вторым выступлением вам помог или помешал настроиться на финальный прокат? О чем вы думали, ожидая своей очереди?

— Думала о том, что в короткой программе сделала всё, что должна была. Что, наверное, моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже можно сказать зажато. Что нужно ни о чем не думать и просто катать свое — то, что я должна сделать в программе. Я ведь при всем желании не могу завтра выйти на лед и сделать тройной аксель, правда? И четверной не могу сделать, и прыгнуть выше себя. Значит, нужно просто кататься так, как я умею…