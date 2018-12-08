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Фигуристы Шевченко и Еременко выиграли юниорский Гран-при в танцах на льду 

Вести.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В канадском Ванкувере завершились соревнования у танцевальных пар в финале юниорского Гран-при. Сразу три российских дуэта оказались на пьедестале почета. Победу же одержали Софья Шевченко и Игорь Еременко, лидировавшие после ритм-танца.
Россияне по сумме двух программ набрали 170,66 балла. Совсем чуть-чуть им уступили Арина Ушакова и Максим Некрасов (170,65). Тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).
Напомним, что в прошлом году победу в финале юниорского Гран-при одержали россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
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