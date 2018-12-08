Фигуристы Шевченко и Еременко выиграли юниорский Гран-при в танцах на льду

В канадском Ванкувере завершились соревнования у танцевальных пар в финале юниорского Гран-при. Сразу три российских дуэта оказались на пьедестале почета. Победу же одержали Софья Шевченко и Игорь Еременко, лидировавшие после ритм-танца.

Россияне по сумме двух программ набрали 170,66 балла. Совсем чуть-чуть им уступили Арина Ушакова и Максим Некрасов (170,65). Тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (164,54).

Напомним, что в прошлом году победу в финале юниорского Гран-при одержали россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.