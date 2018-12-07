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Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова предрекла окончание противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Ее слова приводит «Советский Спорт».
По мнению Бестемьяновой, японка Рика Кихира — новая звезда фигурного катания, бороться с которой будет по силам только следующему поколению спортсменок, в данный момент выступающих на юниорском уровне. «Скоро разговоры о противостоянии Загитовой и Медведевой можно будет завершать. На первые роли выходит Кихира», — отметила она.
Ранее 7 декабря 16-летняя Кихира выиграла короткую программу в финале Гран-при с мировым рекордом (82,51 балла). Загитова финишировала второй с результатом 77,93 балла. Третьей стала другая россиянка Елизавета Туктамышева. Девушки представят произвольную программу 9 декабря.
Медведева не сумела отобраться на финал Гран-при. После перехода в группу Брайана Орсера и переезда в Канаду россиянка не одержала ни одной победы в официальных соревнованиях. В нынешнем сезоне она приняла участие в двух этапах Гран-при: в Канаде и Франции, заняв третье и четвертое место соответственно.
Медведева — серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании. На Играх она уступила лишь Загитовой. Обе работали под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
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