Российский фигурист крупно провалился в Канаде

Американец Натан Чен выиграл финальный этап Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".
Он набрал 282,42 балла по сумме двух программ, опередив на 7,32 балла японца Сома Уно. Бронза у корейца Ча Чун Хвана (263,49), россиянин Сергей Воронов стал последним (226,44).
Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)
Мужчины. Произвольная программа
1. Натан Чен (США) — 189,43 2. Сома Уно (Япония) — 183,43 3. Ча Чун Хван (Корея) — 174,42 4. Михал Бржезина (Чехия) — 166,05 5. Киган Мессинг (Канада) — 156,49 6. Сергей Воронов (Россия) — 143,48
Итоговое положение
1. Чен — 282,42 2. Уно — 275,10 3. Хван — 263,49 4. Бржезина — 255,26 5. Мессинг — 236,05 6. Воронов — 226,44 Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов занимают третье место после короткой программы.