Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский фигурист занял последнее место в финале Гран-при 

Газета.Ru 3 часа назад
Американец Натан Чен выиграл финальный этап Гран-при, проходящий в канадском Ванкувере, сообщает "Советский спорт".
Он набрал 282,42 балла по сумме двух программ, опередив на 7,32 балла японца Сома Уно. Бронза у корейца Ча Чун Хвана (263,49), россиянин Сергей Воронов стал последним (226,44).
Гран-при. Финал. Ванкувер (Канада)

Мужчины. Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 189,43  2. Сома Уно (Япония) — 183,43  3. Ча Чун Хван (Корея) — 174,42  4. Михал Бржезина (Чехия) — 166,05  5. Киган Мессинг (Канада) — 156,49  6. Сергей Воронов (Россия) — 143,48 

Итоговое положение

1. Чен — 282,42  2. Уно — 275,10  3. Хван — 263,49  4. Бржезина — 255,26  5. Мессинг — 236,05  6. Воронов — 226,44  Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов занимают третье место после короткой программы.
Газета.Ru: последние новости
Боброва ответила на вопрос о возвращении в спорт Воронов прокомментировал последнее место в финале Гран-при Кокорин ответил на вопрос о желании раскаяться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панарин назвал домашнее прозвище Знарка
«Зенит» может купить «венгерского Пола Скоулза»
Шарапова: «Мне еще многого нужно добиться»
«Балтика» уволила очередного тренера
Фанаты «Интера» устроили погром на стадионе «Ювентуса»
Видео
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение