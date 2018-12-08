Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду

Американский фигурист уронил партнершу на лед во время выступления

На турнире Golden Spin в Загребе во время выступления американец Тимоти Ледук уронил свою партнершу 23-летнюю Эшли Кейн. Видеозапись опубликовал пользователь YouTube.

Выступление с самого начала не задалось, после одного из элементов девушка упала. А вскоре Ледук не удержал девушку, и она ударилась головой о лёд. Она не сразу смогла подняться, но в итоге Ледук помог ей и они завершили прокат. После выступления спортсменке на шею надели фиксатор. Позже она была госпитализорована, а выписавшись из больницы, сообщила, что продолжит восстанавливаться дома.