Кихира одержала победу в финале Гран-при, Загитова и Туктамышева — 2-я и 3-я

Японка Рика Кихира заняла первое место у женщин в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере (Канада). За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме получила от судей 233,12 балла. На второй позиции расположилась олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова . Её соотечественница Елизавета Туктамышева — третья. Ещё одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат (204.33). Фигурное катание. Финал Гран-при. Ванкувер, Канада Женщины. 1. Рика Кихира (Япония) — 233,12. 2. Алина Загитова (Россия) — 226.53. 3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,32. 4. Каори Сакамото (Япония) — 211.68. 5. Софья Самодурова (Россия) — 204.33. 6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201.31.