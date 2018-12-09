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Кихира одержала победу в финале Гран-при, Загитова и Туктамышева — 2-я и 3-я 

Чемпионат.com + ещё 157 9 декабря 2018
Фото: Дни.ру
Японка Рика Кихира заняла первое место у женщин в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере (Канада). За короткую и произвольную программы 16-летняя спортсменка в сумме получила от судей 233,12 балла. На второй позиции расположилась олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова. Её соотечественница Елизавета Туктамышева — третья.
Ещё одна представительница России Софья Самодурова показала пятый результат (204.33).
Фигурное катание. Финал Гран-при. Ванкувер, Канада Женщины. 1. Рика Кихира (Япония) — 233,12. 2. Алина Загитова (Россия) — 226.53. 3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,32. 4. Каори Сакамото (Япония) — 211.68. 5. Софья Самодурова (Россия) — 204.33. 6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201.31.
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