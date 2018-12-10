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Костомаров объяснил, почему Загитова осталась без золота в финале Гран-при 

RT на русском + ещё 77 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Роман Костомаров объяснил, почему россиянка Алина Загитова не смогла одержать победу в финале Гран-при по фигурному катанию.
«Уверен, Загитова остаётся на том невероятном уровне, которого достигла в последнее время. Другое дело, что сумасшедшие прыжки начали выполнять японки, в том числе Рика Кихира. Да и наша Елизавета Туктамышева проявляет себя ярко. Все они прыгают тройной аксель и в случае удачного исполнения закономерно опережают Алину», — заявил Костомаров в интервью RT.
Олимпийский чемпион также не уверен в том, что россиянка сможет усложнить программу.
«Загитова делает то же, что делала год назад-два года назад. А соперницы не стоят на месте и делают немного больше, чем россиянка. Алина — олимпийская чемпионка, но не уверен, что она будет прыгать тот же тройной аксель. В целом женское фигурное катание прогрессирует невероятными темпами. Некоторые девочки уже прыгают четверные. Но Загитова всё равно — красавица и чемпионка. По красоте её никто не превзойдёт», — добавил Костомаров.
Ранее Загитова прокомментировала травму ноги, полученную в финале Гран-при.
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