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Фанаты Загитовой затравили еще одну олимпийскую призерку 

Lenta.ru + ещё 35 2 часа назад
Фото: ТАСС
Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой затравили в Instagram-аккаунте двукратную призерку Игр Ирину Слуцкую.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Слуцкая заявила, что россиянка Елизавета Туктамышева больше заслуживала второго места в финале Гран-при (Загитова заняла второе место, Туктамышева расположилась на третьем месте — прим. «Ленты.ру»). В ответ на это фанаты Загитовой обрушились с критикой на призерку Олимпиады.
«О Аллах, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена, пусть Ирина Слуцкая и ее дети умрут в течение будущего 2019 года», — написал один из них. «Как вам не стыдно травить ребенка? У самой ведь дети растут. Она вам поперек горла стоит со своей медалью?» — отреагировал другой.
«Просто кому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпиаду, уже учась в девятом классе, а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь», — отметил третий.
16 ноября болельщики Загитовой ополчились против российского фигуриста Максима Транькова, который заявил, что никто из спортсменов не болел за Загитову на Олимпиаде в Пхенчхане — все поддерживали Евгению Медведеву. В итоге 15-летняя Загитова стала чемпионкой, а Медведева взяла серебро.
В комментариях в Instagram пользователи начали желать ему умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, «сломать позвоночник и ходить под себя», ослепнуть и оглохнуть.
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