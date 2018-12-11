Слуцкая посоветовала обратиться к психологу затравившим ее фанатам Загитовой

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая отреагировала в Instagram-аккаунте на оскорбления фанатов российской фигуристки Алины Загитовой.

«Ну что, дорвались, псевдо-поклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее на финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте», — написала Слуцкая.

Призерка Олимпиады также пожелала обратиться к психологу фанатам, которые видят негатив в каждом слове. «Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте», — добавила она.

Ранее, 10 декабря Слуцкая заявила, что россиянка Елизавета Туктамышева заслуживала второго места в финале Гран-при больше, чем Загитова. В ответ на это фанаты Загитовой обрушились с критикой на призерку Олимпиады. В частности один из них пожелал бывшей фигуристке и ее детям смерти.