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Слуцкая посоветовала обратиться к психологу затравившим ее фанатам Загитовой 

Lenta.ru + ещё 40 31 минуту назад
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая отреагировала в Instagram-аккаунте на оскорбления фанатов российской фигуристки Алины Загитовой.
«Ну что, дорвались, псевдо-поклонники, готовые словить хайп на правде?! Да, Рика Кихира была сильнее на финале! И она достойный соперник для лидеров! Борьба всегда была, есть и будет в любом спорте», — написала Слуцкая.
Призерка Олимпиады также пожелала обратиться к психологу фанатам, которые видят негатив в каждом слове. «Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте», — добавила она.
Ранее, 10 декабря Слуцкая заявила, что россиянка Елизавета Туктамышева заслуживала второго места в финале Гран-при больше, чем Загитова. В ответ на это фанаты Загитовой обрушились с критикой на призерку Олимпиады. В частности один из них пожелал бывшей фигуристке и ее детям смерти.
До этого подобной травле подвергся российский фигурист Максим Траньков.
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