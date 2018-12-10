Алина Загитова: с Медведевой мы всё выяснили на Олимпиаде

Вспомнила самый ужасный мой старт

В Финале Гран-при в Ванкувере Загитова стала серебряным призером.

— Из поражений получаешь больше опыта, и на следующих соревнованиях лучше знаешь, что тебе нужно, — сказала Загитова. — Как собраться морально. У каждого спортсмена есть свой обряд. Кто-то с правой ноги на лед выходит. А я уже прокручиваю свои удачные старты, то, как я себя вела, как спала, где ела чуть больше, где чуть меньше. Опытный спортсмен состоит из таких мелочей.

— Старт в Канаде доставлял забот и из-за акклиматизации?

— Первый раз мне акклиматизация далась не так легко, как обычно. Вот в Японии удобнее, там как будто я просто рано просыпаюсь, всегда солнце светит. Для меня очень важно, какая за окном погода. Ну, такой уж я человек. Если солнце, то у меня хорошее настроение и вообще я бодрячком. Как пасмурно, мне сложно нащупать свое тело. Здесь, в Канаде, перед произвольной я принимала таблетки для сна, потому что не могла спать ночью, а днем было ощущение, что усну прямо на тренировке.

— Снотворное?

— Да, все спортсмены, по-моему, так делают, чтобы акклиматизироваться. Но это не всегда хорошо, стараюсь все же заснуть сама, потому что на следующий день вялая ходишь. Это был единственный случай (приема снотворного).

— Что у вас крутилось в голове перед этим сном, который предшествовал произвольной? Баллы отставания от Рики Кихиры, что-то еще?

— Было такое. И еще я почему-то вспомнила чемпионат мира. Самый ужасный мой старт (на чемпионате мира 2018 в Милане Загитова заняла пятое место, будучи олимпийской чемпионкой). Здесь я вспомнила, что тогда тоже была вторая. И тогда, в Италии, я думала на ночь, что мне сделать, чтобы быть первой. Но сейчас я стала опытнее. Сейчас я настраивала себя по-другому: что мне надо сделать, чтобы просто откатать произвольную. Когда ты стремишься кого-то обогнать, то самому себе делаешь плохо. Плохо, когда такие мысли лезут в голову.

— Но как этому научиться?

— Просто вбивать себе в голову и каждый раз повторять одну и ту же фразу, пока не запомнишь ее. Только чистый прокат. И больше ничего.

— Верна ли информация, что вы перед произвольной программой в Ванкувере подвернули ногу?

— Я уже размялась перед прокатом и решила чуть-чуть побегать, чтобы растрясти мышцы, чтобы они не дрожали. Неудачно наступила (на кабель), подвернула ногу. Так случилось.

— После этого потребовалась помощь доктора?

— Конечно. Слава богу, с нами поехал наш врач, которого предоставила школа, и он сделал свою работу. Заморозка, обезболивающие. Нога чуть опухла.

— Не рассматривался вариант снятия с турнира?

— Нет, такого не было. В этот момент я вспомнила Юдзуру Ханю, который на этапе Гран-при в Москве выступал с куда более серьезной травмой. Я поняла: чтобы быть спортсменом, надо преодолевать трудности. Все гладко не может быть.

Никогда тебя не будут любить все

— После Финала Гран-при какие выводы сделали?

— Нужно полностью "почистить" программы, чтобы не кататься так зажато, как у меня получилось. У меня есть большой запас, чтобы улучшить баллы. Мой рекорд, если не ошибаюсь 238 баллов (238,43 балла — мировой рекорд в произвольной программе, установленный Загитовой на турнире в Оберстдорфе). Здесь было всего лишь 226 (226,53). Ого-го сколько мне еще нарабатывать!

— Нужно смотреть на соперниц, которые прыгают тройной аксель?

— Самый главный урок, который я вынесла из этого Финала Гран-при, следующий: я поняла, что не нужно надеяться на то, что кто-то что-то не сделает. Нужно всё делать самой.

— Во время этого финала вы сказали, что не надо особо раздувать тему чемпионата России.

— Да.

— Но все же, как будете на него настраиваться? Ведь это будет уже наш местный чемпионат, и все будут проводить аналогии с Олимпийскими играми в Пхенчхане.

— Да? Я не знала об этом. Надеюсь, не будет так много комментариев до чемпионата. После соревнований пускай хоть завалят этими комментариями, кого-то похвалят, кого-то поругают, но перед ними — я люблю затишье перед боем.

— Вы читаете все, что о вас пишут в социальных сетях?

— Специально, чтобы почитать, я в них не захожу. Просто смотрю Instagram, кто выложил новые фотографии, рецепты еды. Но иногда проскакивают перед глазами какие-то заголовки, и невозможно это все не читать.

— Это популярность.

— Иногда это мешает.

— С иронией не пробовали к этому ажиотажу относиться?

— Пробовала. Все равно эти вещи иногда злят, но я уже поняла, что без этого никуда. Никогда тебя не будут любить все.

— Во Франции, после этапа Гран-при в Гренобле, я поговорил с Женей Медведевой, она сказала, что ее больше всего злят обвинения в предательстве. Что больше всего злит вас в этих комментариях?

— Злит, когда я выступаю не так хорошо, как все от меня ждут, и многие начинают сразу же писать: вот, она сливается, она не может. Это диванные критики. Они просто не знают, кто такой спортсмен. Это то же самое, что я пойду комментировать другой вид спорта, не зная его. Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне. Повторюсь: они никогда не были на моем месте и никогда не будут. И когда я это осознаю, то этим самым успокаиваю себя.

— Есть категория людей, которых сторонняя ненависть подстегивает, они смеются над своими хейтерами и еще лучше делают свое дело, смотря на эту диванную критику свысока.

— Я тоже пытаюсь сейчас относиться к этому с иронией, со смехом, потому что действительно смешно иногда бывает в таких случаях.

С Медведевой мы в первую очередь соперницы

— Простите за неудобный вопрос, но у Медведевой во Франции я спросил, почему вы перестали говорить друг о друге. И Женя рассказала много хорошего о вас, что она не видела человека, который бы работал больше вас. Почему вы не говорите о Жене после Олимпиады?

— А что я должна говорить? Мы уже с ней всё выяснили на Олимпиаде. Там мы сказали друг другу теплые слова. А в остальном я не хочу… Это только наше с ней дело, и я не хочу, чтобы все о нем знали.

— Но вы общаетесь?

— Нет.

— На Олимпиаде между вами была идиллия. Вы стали олимпийской чемпионкой, Женя — серебряным призером. Она поплакала и на пресс-конференции поддерживала вас. Со стороны это выглядело фантастическим примером профессионального отношения к делу двух сильных людей. Почему там же в Пхенчхане всё закончилось?

— Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень.

— Дружба вообще возможна в конкуренции в спорте?

— (Алина медленно и уверенно отрицательно кивает) Наверное, нет. А до конца все-таки не знаю. Я смотрела Олимпиаду в Рио, где выступали наши гимнастки Рита Мамун и Яна Кудрявцева . По ним тоже можно было сказать, глядя со стороны, что они прям лучшие подружки. Но я думаю, что в первую очередь между ними была конкуренция. Я общаюсь с Ритой, но еще не спросила у нее, как они с Яной общались во время Олимпиады. Знаю, что тренеры их разделяли. Раньше они жили в одной комнате, но перед Олимпиадой их расселили. Но только они, Рита и Яна, знают, что творилось у них внутри.

— Вы с кем делите номер?

— Либо одна живу, либо с Тиффани (Тиффани Загорски, российская фигуристка, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро ). Я люблю жить с ней. Это такой солнечный человек, с ней можно поговорить на любые темы. Это во-первых, а во-вторых она взрослая, опытный спортсмен, делится со мной жизненными вещами, своими переживаниями, впечатлениями. Ну, и значение имеет то, что она танцор, а я одиночница. Мы не конкурируем с ней, и это добавляет спокойствия.

— На каком языке с ней говорите?

— На русском. Иногда она выражается на английском, но я ей напоминаю: Тиффани, ты не забыла, что я не разговариваю на английском? Но можно сказать, что она мой учитель английского. Она очень спокойная, не вспыльчивая. Обычно так, как она, ведут себя за границей. Поэтому когда я нервничаю, она меня успокаивает. Перед стартами это очень хорошо.

— Алина, а на какой вопрос вы сами хотели бы ответить?

— Интересно. "Как Масару?" (собака Загитовой породы акита-ину). Отвечаю: хорошо. Интервью закончено? — произнесла Алина со смехом.

— Японская префектура Акита вроде как пытается повысить интерес к себе с помощью вашей и Масару популярности.

— Да, я читала это. Когда гуляю с Масару, все спрашивают: какая порода? Думаю, что и в России акита-ину станет популярной. Я уже довольно часто встречаю таких собак в Москве.

— Вы представляете, что будет на Олимпиаде 2022 года в Пекине?

— Это очень смешной вопрос. Я не знаю, что будет завтра. Мы даже в начале 2018 года не знали, кто поедет на Олимпиаду.

— Как это? Загитова и Медведева, третья путевка вакантна.

— Я вот до чемпионата России так уверенно не думала. Думаю, что на чемпионате России 2022 года нам станет тоже понятно, кто поедет в Пекин. И не забывайте про травмы.