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Загитова рассказала о прекращении общения с Медведевой 

Рамблер + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что они с фигуристкой Евгенией Медведевой никогда не были лучшими подругами, а теперь вообще не общаются. Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос о том, почему Загитова не говорит о Медведевой после Олимпиады, фигуристка заявила, что они уже все выяснили и сказали друг другу теплые слова после ОИ. Загитова подчеркнула, что их отношения — только их дело.
«<…> В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги», — сказала Загитова.
По словам фигуристки, после переезда в Канаду Медведева перестала ей писать, и она сама ей не пишет.
Ранее Медведева рассказала РИА Новости, что у нее никогда не было вражды и конфликтов с Загитовой. Она заявила, что уважает Загитову как спортсменку, которая работает «на износ» и «продолжает держать свой статус».
Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за «золото» ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила золотую медаль.
Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. По словам Тутберидзе, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.
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