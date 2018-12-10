Загитова рассказала о прекращении общения с Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что они с фигуристкой Евгенией Медведевой никогда не были лучшими подругами, а теперь вообще не общаются. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, почему Загитова не говорит о Медведевой после Олимпиады, фигуристка заявила, что они уже все выяснили и сказали друг другу теплые слова после ОИ. Загитова подчеркнула, что их отношения — только их дело.

«<…> В первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги», — сказала Загитова.

По словам фигуристки, после переезда в Канаду Медведева перестала ей писать, и она сама ей не пишет.

Ранее Медведева рассказала РИА Новости , что у нее никогда не было вражды и конфликтов с Загитовой. Она заявила, что уважает Загитову как спортсменку, которая работает «на износ» и «продолжает держать свой статус».

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за «золото» ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила золотую медаль.

Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. По словам Тутберидзе, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.