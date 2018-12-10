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Загитова рассказала об отношении к «диванным критикам» 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
16-летнюю олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову злят «диванные критики». Об этом она рассказала РИА Новости.
«Она сливается, она не может», — привела она пример «диванной» критики своих нелучших выступлений.
По словам фигуристки, «диванные критики» не занимаются спортом и не знают, «кто такой» профессиональный спортсмен, как тяжело им быть.
Загитова отметила, что порой это злит ее и мешает, однако она уже осознала, что это неизбежно, и теперь старается относиться к подобной критике с иронией.
Кроме того, «успокаивает» олимпийскую чемпионку и осознание того, что эти люди «никогда не были и никогда не будут» на ее месте.
На прошлой неделе хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз заявил, что фигуристке мешают тренироваться и заставляют переживать «всякие комментарии, разговоры» о ней в интернете.
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