Загитова рассказала об отношении к «диванным критикам»

«Она сливается, она не может», — привела она пример «диванной» критики своих нелучших выступлений.

По словам фигуристки, «диванные критики» не занимаются спортом и не знают, «кто такой» профессиональный спортсмен, как тяжело им быть.

Загитова отметила, что порой это злит ее и мешает, однако она уже осознала, что это неизбежно, и теперь старается относиться к подобной критике с иронией.

Кроме того, «успокаивает» олимпийскую чемпионку и осознание того, что эти люди «никогда не были и никогда не будут» на ее месте.

На прошлой неделе хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз заявил, что фигуристке мешают тренироваться и заставляют переживать «всякие комментарии, разговоры» о ней в интернете.