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Слуцкая отправила болельщиков Загитовой к психологу 

Рамблер 2 часа назад
Прославленная фигуристка жёстко отреагировала в своём Instagram на критику фанатов Алины Загитовой, которые уличили Ирину Слуцкую в неуважении к их кумиру. Призёр Олимпийских игр назвала болельщиков «диванными критиками» и посоветовала обратиться за помощью к специалисту.
«Кто не умеет читать и в каждом слове видит негатив, так обратитесь к психологу. Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте. «Умники» сидящие задницами на диване, » — отрезала Слуцкая (орфография и пунктуация автора сохранены).
Ранее Слуцкая прокомментировала результаты выступления российских спортсменок на Гран-при в Ванкувере. Фигуристка заметила, что пока вся страна обсуждала Медведеву и Загитову, на пьедестале появилась новая звезда — японка Рика Кихира. Разгневанные фанаты атаковали аккаунт Слуцкой в Instagram десятками комментариев. Некоторые даже пожелали ей смерти.
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