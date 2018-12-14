Уголовное дело об убийстве Тена передано в суд

Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена, по которому проходят три человека, поступило в суд, сообщила в пятницу пресс-служба Алматинского городского суда.

В сообщении пресс-службы отмечается, что дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты 13 декабря 2018 года.

Подозреваемому Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.