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Уголовное дело об убийстве Тена передано в суд 

РИА Новости + ещё 9 14 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена, по которому проходят три человека, поступило в суд, сообщила в пятницу пресс-служба Алматинского городского суда.
В сообщении пресс-службы отмечается, что дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алма-Аты 13 декабря 2018 года.
Подозреваемому Арману Кудайбергенову вменяют в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан "по горячим следам", второй — на следующие сутки. Представитель Генпрокуратуры также сообщал, что в деле появился третий задержанный — это женщина. Все были трое арестованы.
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