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Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выразила благодарность болельщикам за поддержку во время выступления в финале серии Гран-при в Ванкувере.
«Вернулась из Ванкувера с финала Гран-при. Спасибо за поддержку всей моей команде. Впереди много работы и новые старты», — написала Загитова в своём Instagram.
Российская фигуристка впервые не смогла победить в соревновании, в котором принимала участие. Она заняла второе место в финале Гран-при, уступив японской фигуристке Рике Кихире.
Ранее сообщалось, что фанаты Алины Загитовой оскорбили Ирину Слуцкую и пригрозили её детям.
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