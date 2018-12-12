Загитова поблагодарила болельщиков за поддержку

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выразила благодарность болельщикам за поддержку во время выступления в финале серии Гран-при в Ванкувере.

«Вернулась из Ванкувера с финала Гран-при. Спасибо за поддержку всей моей команде. Впереди много работы и новые старты», — написала Загитова в своём Instagram.

Российская фигуристка впервые не смогла победить в соревновании, в котором принимала участие. Она заняла второе место в финале Гран-при, уступив японской фигуристке Рике Кихире.