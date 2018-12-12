Фигуристка Туктамышева госпитализирована

Туктамышеву госпитализировали на две недели

«Она госпитализирована с воспалением легких на две недели», — рассказал тренер спортсменки Алексей Мишин.

Сама Туктамышева в беседе с ТАСС заявила, что не знает, «как это произошло».

Елизавете Туктамышевой 21 год. В 2015 году она выиграла чемпионаты Европы и мира. В этом сезоне фигуристка впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и став третьей в Японии. В финале Гран-при спортсменка также показала третий результат, уступив соотечественнице Алине Загитовой и японке Рике Кихире.