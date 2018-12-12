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Тренер рассказал о состоянии госпитализированной Туктамышевой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, рассказал о том, в какой состоянии находится российская фигуристка, которая попала в больницу с воспалением легких.
"Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете (что она пропустит чемпионат России). Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба", — приводит слова Мишина РИА Новости.
Ранее стало известно, что из-за болезни спортсменка будет вынуждена пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске.
Чемпионат России станет отбором на первенства Европы и мира. Однако у Туктамышевой все равно будет шанс пробиться на эти соревнования, несмотря на пропуск всероссийского турнира. Отбор на международные старты с чемпионата России гарантировано проходят только фигуристки, занявшие первое и второе места, а третья спортсменка обычно определяется решением тренерского совета.
Туктамышева в сезоне-2018/19 стала победительницей Гран-при Канады.
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