Беда Тутберидзе: кто пропустит чемпионат Европы

На чемпионате России, по итогам которого будет составлена заявка сборной на первенство Европы, выступят множество талантливых фигуристок. Однако не все будут иметь право попасть на континентальный турнир из-за возрастного ограничения. «Газета.Ru» разбирается, кто не сможет претендовать на место в составе сборной России по фигурному катанию.

С 19 по 23 декабря в Саранске состоится чемпионат России по фигурному катанию, который станет во многом определяющим для всех российских фигуристов: по итогам соревнований будут составлены заявки сборной на предстоящие первенства Европы и мира. Особенный интерес прикован к женскому одиночному катанию. Конкуренция большая, претенденток — не меньше.

При этом последняя на чемпионате России выступить не сможет по причине болезни. Подхватив воспаление легких 12 декабря, 21-летняя фигуристка была экстренно госпитализирована в больницу, где проведет две недели.

Однако несмотря на то, что Туктамышева российское первенство пропустит, шансы попасть в сборную она имеет высокие, во многом благодаря хорошим результатам в нынешнем сезоне: к победе на этапе Гран-при в Канаде и бронзе на этапе в Японии Елизавета прибавила и третье место в финале, уступив только японке Рике Кихире и Загитовой.

Согласно регламенту, фигуристки, занявшие первое и второе места, гарантированно попадут в заявку, а третья спортсменка будет определена решением тренерского совета. На последний пункт Туктамышева и будет претендовать.

Интересно, что далеко не всем участницам чемпионата России удастся попасть в заявку российской команды для участия в континентальном первенстве. Даже, если в Саранске они одержат победу. Среди них Тараканова, Трусова, Щербакова и Косторная. Причина тому — возрастное ограничение.

Регламент чемпионата Европы гласит: в турнире имеют право выступить спортсмены, достигшие 15-летнего возраста, и только из стран, входящих в Международный союз конькобежцев (ИСУ).

Ученицам Этери Тутберидзе Александре Трусовой и Анне Щербаковой только 14 лет. Бывшей подопечной Тутберидзе Анастасии Таракановой, которая теперь занимается в академии Евгения Плющенко , также 15-ти еще не исполнилось. Алене Косторной в этом плане не повезло: 15-летнего возраста она достигла, но родилась 24 августа. Согласно правилам турнира, отбор проводится среди фигуристок, кто достиг регламентированного возраста до 1 августа включительно.

Соответственно чемпионат Европы, который пройдет с 21 по 27 января 2019 в Минске, точно пройдет без четырех российских фигуристок, прошедших школу Тутберидзе. Выступление для них на национальном первенстве будет иметь строго спортивный характер, а главной мотивацией станет желание и стремление продемонстрировать свой уровень катания. И это при том, что та же Трусова с Щербаковой вовсю прыгают четверные лутцы как на тренировках, так и на соревнованиях.

К слову, о турнирах: все четыре фигуристки в текущем сезоне выступают триумфально. Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при, Трусова завоевала два золота на этапах в Каунасе и Ереване, Щербакова покорила Ричмонд и Братиславу, а Косторная выиграла этапы Гран-при в Линце и Остраве.

Последняя и вовсе добыла золото в финальных соревнованиях, которые прошли в Ванкувере с 5 по 9 декабря. Трусова в финале стала второй, а Тараканова и Щербакова заняли место в первой пятерке соответственно.

Всего на чемпионате Европы выступят 12 россиян: по три представителя в каждой дисциплине — мужском одиночном катании, женском, парном катании и в танцах на льду. Это наибольшее количество квот по сравнению с остальными странами.

Италия сможет делегировать на континентальное первенство по три фигуриста в парном катании, а также в танцах на льду. Остальные страны смогут заявить по два спортсмена в каждой соревновательной дисциплине.