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Туктамышева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске 

Чемпионат.com + ещё 24 2 часа назад
Фото: Reuters
Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева, которая ранее была госпитализирована с воспалением лёгких, пропустит предстоящий чемпионат России. Соревнования пройдут в Саранске с 20 по 23 декабря.
В списке тренировочных групп участников чемпионата России, опубликованном на официальном сайте ФФККР, отсутствует фамилия Туктамышевой. На турнире её заменит Виктория Васильева.
17 декабря уроженке Глазова исполнилось 22 года. За два дня до дня рождения Елизавета попала в больницу с воспалением лёгких.
Напомним, в финале Гран-при в Ванкувере (Канада) Туктамышева стала третьей, уступив японке Рике Кихире и россиянке Алине Загитовой. Турнир в Канаде завершился 9 декабря.
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