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Тренер объяснил отсутствие успехов у Медведевой 

Рамблер + ещё 9 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер Брайан Орсер заявил, что российской фигуристке Евгении Медведевой потребуется два года на выработку нового стиля и техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подкаст Olympic Channel.
Наставник подчеркнул, что любому спортсмену нужно полтора-два года, чтобы начать все с нуля и добиться успеха.
«Мне пишут: "Не могу дождаться, когда она покажет результат! Ведь она тренируется под руководством Орсера уже целый месяц!". У меня на такое одна реакция: "Вы что, шутите?"», — сказал Орсер.
Он отметил, что иногда национальные федерации просят его взять фигуриста и сразу же хотят получить результат, как будто у него есть волшебная палочка.
Орсер рассказал, что его команде приходится «ломать» старую технику фигуристов и с нуля ставить новую. Он назвал Медведеву своим «главным проектом».
На Олимпиаде-2018 Медведева уступила другой россиянке — Алине Загитовой — и завоевала серебряную медаль. После игр Медведева ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру. Главной целью Медведевой новый наставник назвал Олимпиаду-2022.
В 2019 году на этапе Гран-при во Франции Медведева заняла четвертое место, не сумев пройти в финал. Фигуристка рассказывала, что изменилась физически и была готова к неудачам.
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