Коляда слег вслед за Туктамышевой

Коляда готов сняться с чемпионата России вслед за Туктамышевой

Фигурист Михаил Коляда сообщил о серьезных проблемах со здоровьем накануне чемпионата России, однако не стал сниматься с соревнований и решил отправиться в Саранск. Тем не менее вопрос о его участии пока остается открытым. В данный момент Коляда проходит лечение от синусита

Российский фигурист Михаил Коляда все-таки сможет принять участие в чемпионате России, несмотря на болезнь. Об этом сообщила его личный тренер Валентина Чеботарева, которая рассказала о характере заболевания спортсмена. По ее словам, 23-летний фигурист продолжительное время страдал от синусита, и сейчас ему потребовалась госпитализация.

«У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить сейчас. Но мы ничего не меняем, едем на чемпионат России», — цитирует Чеботареву ТАСС.

Напомним, что ранее Коляда рассказал своим болельщикам о том, что попал в больницу.

«Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса… И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в соревнованиях пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья!»— написал Коляда у себя в Instagram Stories, сопроводив пост фотографией с забинтованным носом.

Заболевание синуситом представляет собой воспаление слизистой оболочки придаточной пазухи носа. Особенно данная болезнь проявляется у людей, страдающих гриппом или от насморка. При синусите человек чаще всего страдает от головной боли, а также может испытывать проблемы с дыханием.

Менеджер Коляда Анастасия Кузьмина сообщила, что фигурист отправится в Саранск, однако за два дня до начала турнира он все еще не уверен в своем участии.

«Состояние уже лучше, чем было, поэтому приняли решение ехать в Саранск, и там смотреть по самочувствию», — приводит слова Кузьминой РИА «Новости».

Узнав о том, что Коляда все-таки рассматривает варианты выступить на чемпионате России в Саранске после прохождения лечения, поклонники фигуриста остались в восторге и пожелали спортсмену скорейшего выздоровления и удачного проката на национальном первенстве.

«Поправляйся, Миша! Лечись как следует, сколько бы времени это ни заняло. Ты сильный парень и сможешь победить эту неприятную штуку, постарайся, чтобы раз и навсегда. Мы хотим видеть тебя здоровым, широко улыбающимся, дышащим полной грудью. Выздоравливай, дорогой!» — написала одна из болельщиц Коляды в инстаграме.

Некоторые подписчики фигуриста и вовсе выразили мнение, что спортсмену стоит уделить лечению особое внимание и не придавать большое значение предстоящим соревнованиям.

«Миша, выздоравливай, пожалуйста! И больше никогда не запускай свое здоровье! Не думай о ЧР, сейчас намного важнее полностью восстановиться!» — поддержал Коляду пользователь соцсети.

Незадолго до госпитализации 23-летнего спортсмена в больницу попала еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева . Ученица Алексея Мишина была экстренно госпитализирована с воспалением легких.

Сперва спортсменка также поделилась с подписчиками в инстаграме информацией о своем плохом самочувствии, а затем ее тренер Мишин сообщил, что она проведет ближайшие недели на больничной койке.

Спустя несколько дней после госпитализации специалист отметил, что Туктамышева идет на поправку и уже лежит с нормальной температурой, однако чемпионат России придется пропустить.

Российское первенство станет определяющим для многих отечественных фигуристов, ведь по итогам турнира будет составлена заявка сборной на предстоящие чемпионаты Европы и мира: гарантированно в список участников турнира попадут спортсмены, занявшие первые и вторые места в каждой из дисциплин. Третий же фигурист будет определен тренерским советом, который будет опираться на результаты спортсменов в текущем сезоне.

И если Туктамышева, которая в Саранске выступить не сможет, имеет отличные шансы попасть в сборную, имея в своем кармане бронзу, завоеванную в финале Гран-при, то Коляде на подобную роскошь рассчитывать не стоит.

На этапах Гран-при в Хельсинки и Москве он не сумел войти в тройку призеров, дважды заняв четвертое место. Кроме того, Коляда не сумел квалифицироваться в финальные соревнования, которые прошли в Ванкувере. Единственным представителем России в финале оказался 31-летний Сергей Воронов , занявший там последнее место.

В мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ) Коляда занимает четвертое место, а в рейтинге текущего сезона — шестое.