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Медведева упростила программу для выступления на чемпионате России 

Газета.Ru + ещё 68 18 декабря 2018
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева на официальной тренировке перед чемпионатом России в Саранске показала новую программу, сообщает "Советский спорт".
19 декабря фигуристка исполнила исполнила каскад из тройного флипа (базовая оценка — 5,3) и тройного тулупа (4,2), двойной аксель (3,3) и тройной риттбергер (4,6) под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.
Ранее под джазовую композицию Orange colored sky Медеведева исполняла тройной лутц (5,9), двойной аксель и каскад тройной флип — тройной тулуп. Таким образом, базовая оценка за прыжковый компонент снизилась с 18,7 до 17,4 балла.
Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят в пятницу, 21 декабря.
Ранее сообщалось, что Загитова не вышла на тренировку перед стартом чемпионата России.
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Фигурное катание , Евгений Медведев , Советский спорт
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