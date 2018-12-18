Медведева упростила программу для выступления на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева на официальной тренировке перед чемпионатом России в Саранске показала новую программу, сообщает "Советский спорт"

19 декабря фигуристка исполнила исполнила каскад из тройного флипа (базовая оценка — 5,3) и тройного тулупа (4,2), двойной аксель (3,3) и тройной риттбергер (4,6) под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

Ранее под джазовую композицию Orange colored sky Медеведева исполняла тройной лутц (5,9), двойной аксель и каскад тройной флип — тройной тулуп. Таким образом, базовая оценка за прыжковый компонент снизилась с 18,7 до 17,4 балла.

Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят в пятницу, 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Загитова не вышла на тренировку перед стартом чемпионата России.