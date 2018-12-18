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Плющенко призвал Сотникову бросить спорт 

Рамблер + ещё 14 14 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что российской фигуристке, олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой стоит уйти из спорта и заняться тренерской карьерой. Об этом сообщает ТАСС.
«Не надо мучить себя, выиграла Олимпиаду и достаточно», — подчеркнул Плющенко.
По его словам, он не занимается с Сотниковой подготовкой к соревнованиям. Сейчас они готовятся к шоу «Лебединое озеро».
Сотникова завоевала золотую медаль Олимпиады-2014. Из-за травмы она не смогла принять участие в различных соревнованиях 2015 года. Весной 2017-го стало известно, что Сотникова будет тренироваться у Плющенко. Он сообщил, что фигуристка пропустит сезон-2017/18 из-за травмы, затем сама Сотникова объявила о решении пропустить сезон 2018/19.
В декабре 2018-го Сотникова опубликовала в Instagram видео, на котором исполняет флип и лутц, и отметила в публикации спортивного врача Эдуарда Безуглова. Интернет-пользователи предположили, что она готовится к возвращению в спорт.
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