Медведева прилетела в Саранск на чемпионат России

Фигуристка-одиночница Евгения Медведева прибыла в Саранск для участие в чемпионате России, сообщает "СЭ".

Отмечается, что 19-летняя россиянка прилетела в столицу Мордовии в ночь с 17 на 18 декабря отдельно от всех остальных спортсменов, прибытие которых ожидается позднее.

Ожидается, что Медведеву во время соревнований будет поддерживать ее тренер Брайан Орсер.

Чемпионат России по фигурному катанию будет проходить в Саранске с 19 по 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Орсер назвал Медведеву своим главным проектом.