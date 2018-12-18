Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сбежавшая из России в Польшу фигуристка объяснила свое решение 

Газета.Ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: YouTube
Фигуристка-одиночница Екатерина Куракова, принявшая решение сменить спортивное гражданство и выступать за команду Польши, объяснила свой выбор, передает Sport24.
По словам 16-летней спортсменки, в России для нее "нет места".
"Наверное, будет хорошо, если я объясню так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну, совсем нет. Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там.
Польшу я выбрала, потому что почувствовала большой интерес к себе, я почувствовала, что я очень нужна, а это так здорово. Быть нужной!" — сказала Куракова.
Ранее сообщалось, что Орсер назвал Евгению Медведеву своим главным проектом.
Газета.Ru: последние новости
Туктамышева отпраздновала день рождения в больничной палате Плющенко посоветовал Сотниковой заканчивать со спортом Орсер заявил, что Медведева является его главным проектом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ибрагимович определился с будущим
«Спартак» разгромил «Йокерит»
Канчельскис прокомментировал увольнение Моуринью
Туктамышева не выступит на чемпионате России
Футболист скостил себе 13 лет
Видео
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
01:23
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Футбол
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
05:51
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:16
Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону
Биатлон
02:40
Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии
Биатлон
04:17
Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА
Футбол
00:14
Коляда слег вслед за Туктамышевой
Фигурное катание Статьи
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение