Медведева заскучала по России

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Медведева заявила, что скучала по России 

RT на русском 2 часа назад
Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева восхитилась видом из окна в Саранске, куда она прибыла на чемпионат России.
Спортсменка опубликовала видео в Stories в Instagram.
«Вы только посмотрите. Это же «Пятёрочка», «Fix Price», «Булочная», «Почта России»! Боже мой, я скучала», — восхитилась Медведева.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 19 по 23 декабря в Саранске.
Медведева готовит новую короткую программу
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева представит на чемпионате России новую короткую программу.
RT на русском: последние новости
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