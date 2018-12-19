Медведева заскучала по России

Медведева заявила, что скучала по России

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева восхитилась видом из окна в Саранске, куда она прибыла на чемпионат России.

Спортсменка опубликовала видео в Stories в Instagram

«Вы только посмотрите. Это же «Пятёрочка», «Fix Price», «Булочная», «Почта России»! Боже мой, я скучала», — восхитилась Медведева.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 19 по 23 декабря в Саранске.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева представит на чемпионате России новую короткую программу.