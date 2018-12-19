Тутберидзе назвала любимого фигуриста прошлого 

Российский тренер Этери Тутберидзе назвала своего любимого фигуриста прошлого, передает "Советский спорт".
"Мне очень нравился Брайан Бойтано. Думаю, у него был полный набор: красота, хорошее катание, подводки, высокие прыжки. И у него всегда была история в программе. Даже тогда. Я помню его показательное выступление, где он вроде бы был в образе птицы. Это было прекрасно", — сказала Тутберидзе в интервью каналу ISU.
Американец Бойтано стал олимпийским чемпионом Калгари-1988. В борьбе за золото он победил канадца Брайана Орсера, являющегося тренером бывшей ученицы Тутберидзе Евгении Медведевой.
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