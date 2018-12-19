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Тутберидзе: Олимпиада далась мне нелегко, так как моя мама умирала 

Чемпионат.com + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что ей было нелегко работать на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане из-за болезни матери. 8 ноября мама Этери скончалась.
«Олимпиада была тяжёлым временем для меня. Потому что моя мама умирала, и она была далеко. Это было не лучшее время в моей жизни. Радоваться в такие моменты было тяжело», — сказала Тутберидзе в интервью каналу ISU в YouTube.
На Олимпийских играх 2018 года золото и серебро завоевали подопечные Тутберидзе — Алина Загитова и Евгения Медведева. По окончании прошлого сезона Евгения приняла решение сменить тренера и стала работать с канадцем Брайаном Орсером.
С 20 по 23 декабря в Саранске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.
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Фигурное катание , Евгения Медведева , Алина Загитова
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