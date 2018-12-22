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Фигуристка Медведева упала в каскаде на тренировке короткой программы

Фигуристы Загорски и Гурейро прокомментировали свое выступление в ритм-танце

Ягудин не сдержал слез во время прокатов Загитовой и Медведевой