Фигурист Коляда выступит на чемпионате России

Тренер Валентина Чеботарева сообщила, что серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда выступит на стартующем в Саранске чемпионате России, передает "Р-Спорт".

Ранее спортсмен в своем инстаграме сообщил, что его участие в чемпионате страны под вопросом из-за болезни.

"Миша будет стартовать в чемпионате России. Как себя чувствует Коляда? Трудно сказать, турнир покажет", — сказала Чеботарева.

Короткую программу мужчины покажут 20 декабря, произвольную — 21. Напомним, что Коляда — действующий чемпион страны.

Ранее сообщалось, что фигурист Воронов пропустит чемпионат России.