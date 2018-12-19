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Фигурист Коляда выступит на чемпионате России 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тренер Валентина Чеботарева сообщила, что серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда выступит на стартующем в Саранске чемпионате России, передает "Р-Спорт".
Ранее спортсмен в своем инстаграме сообщил, что его участие в чемпионате страны под вопросом из-за болезни.
"Миша будет стартовать в чемпионате России. Как себя чувствует Коляда? Трудно сказать, турнир покажет", — сказала Чеботарева.
Короткую программу мужчины покажут 20 декабря, произвольную — 21. Напомним, что Коляда — действующий чемпион страны.
Ранее сообщалось, что фигурист Воронов пропустит чемпионат России.
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Фигурное катание , Михаил Коляда
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