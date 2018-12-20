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Медведева исполнила новый каскад 

News.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Zuma/ТАСС
Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева на тренировке на чемпионате России исполнила новый каскад прыжков.
Она успешно прыгнул каскад тройной сальхов-тройной риттбергер, а потом в каскаде с двойным акселем — тройной тулуп.
Короткие программы спортсменки представят 21 декабря. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.
Как писал News.ru, Загитова будет выступать в коньках из золота.
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Фигурное катание , Евгения Медведева
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