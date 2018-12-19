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Тренер Медведевой объяснил смену программы 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер объяснил смену музыки и прыжкового компонента в программе спортсменки перед стартующим в Саранске чемпионате России, передает ТАСС.
На официальной тренировке 19 декабря фигуристка исполнила исполнила каскад из тройного флипа (базовая оценка — 5,3) и тройного тулупа (4,2), двойной аксель (3,3) и тройной риттбергер (4,6) под музыку из оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.
"Мне нравится ее новая короткая программа, впрочем, так же, как и другая. Но она смотрится очень органично в ней, ей так комфортно. Думаю, для соревнований сейчас лучше подойдет этот вариант. Тренировка прошла хорошо, у нас был очень длительный перелет, но все нормально. Она в хорошей форме", — сказал Орсер.
Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят в пятницу, 21 декабря.
Ранее тренер Медведевой отказался от прогноза на чемпионат России.
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