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Мутко не нравится, когда сталкивают Загитову и Медведеву 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший вице-премьер России по спорту Виталий Мутко считает, что к спортсменам нужно находить индивидуальный подход, передает "Р-Спорт".
Функционер привел в пример соперничество российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По его мнению, этот конфликт раздувается искусственно.
"Спорт высших достижений — это особая статья. Здесь очень важен индивидуальный подход, знание проблем каждого спортсмена. Когда я сейчас порой наблюдаю некоторые вещи, конечно, есть сожаление. Взять ситуацию с фигурным катанием и Женей Медведевой. С Алиной Загитовой их как-то сталкивают. А надо к любому спортсмену относиться уважительно. Знать его проблемы. Тогда все будет хорошо в спорте высших достижений. Речь ведь о топовых спортсменах", — сказал Мутко.
С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.
Ранее сообщалось, что Мутко радуют бегающие россияне.
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